Актриса Людмила Артемьева не может до сих пор простить скандальное интервью коллеге Татьяне Кравченко

У Татьяны Кравченко, которая сыграла роль всеми любимой Валюхи в телесериале "Сваты", были непростые отношения с коллегой Людмилой Артемьевой с первого сезона. Затем по сценарию женщины подружились, однако в жизни дружбы не случилось.

А остались отношения актрисы натянутыми из-за интервью, которое Кравченко дала в свой день рождения.

"Журналисты позвонили на мой день рождения и спросили: "как у вас отношения с партнершей Людмилой Артемьевой?" Я лишку выпила и высказала правду насчет Людмилы! Затем протрезвела, но ничего не вернуть! Мое интервью дошло до Артемьевой, она обиделась", — вспоминает актриса.

Кравченко раздражало поведение коллеги на площадке.

"Режиссер устроит мизансцену, а она — мне неудобно — разворачивает меня спиной. Мы не скандалили, как некоторые и волосы рвут партнерше. Съемки есть съемки, в обычной жизни мы далеко не подруги", — добавила Татьяна.