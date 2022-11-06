Артисты ансамбля песни и пляски ЦВО устроили концерт для военных в зоне спецоперации

Артисты ансамбля песни и пляски ЦВО (Центральный военный округ) выступили перед военнослужащими в зоне СВО, которые прибыли для прохождения дополнительной готовки в тыловые районы зоны. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на Минобороны России.

Для военных подготовили концертную программу, состоящую из оригинальных аранжировок композиций военных лет, а также современных патриотических песен.

«Я переживал, что они уставшие, им не до концерта. Однако когда увидел отдачу артистов во время номеров, я понял, что это нужно. Репертуар подобрали соответствующий: современные хиты, рок-песни, военные треки. Мы разговаривали с нашими зрителями на одном языке», — сообщил художественный руководитель ансамбля Антон Шолохов.

Военнослужащие выразили благодарность за песни. Провожали артистов аплодисментами. Всего артисты ансамбля песни и пляски ЦВО посетят не менее 10 воинских частей.