Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Екатерина Сафарова снялась полностью обнаженной

Популярная модель Екатерина Сафарова откровенно общается с подписчиками в соцсетях. Фитнес-тренер нередко демонстрирует свое тело в нижнем белье. Бывшая возлюбленная Тимати снова вышла на связь, подразнив фанатов откровенным фото.

На новом снимке победительница «Холостяка» предстала полностью обнаженной. Девушка продемонстрировала потрясающую фигуру. Кадр сделан на пляже. Екатерина позировала на песке возле воды, при этом она соблазнительно прикрыла свою обнаженную грудь.

Стоит сказать, что подписчики разошлись во мнениях. Многие пользователи посчитали, что выкладывать такой контент – это перебор.