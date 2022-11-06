Маша из фильма «Каникулы Петрова и Васечкина» лишилась работы из-за «голых» фото

Инга Ильм, сыгравшая отличницу в кинофильме «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные», стала знаменитой еще в детстве. Зрители были уверены, что перед ними будущая кинозвезда, однако жизнь артистки сложилась иначе.

Из-за раннего успеха актриса поняла, что она должна поступить в актерский институт, а также свою жизнь связать со сценой. Поэтому девушка подала документы в Школу-студию МХАТ.

Со временем Ильм начала сниматься, она даже училась в американской киношколе, но стала четко понимать, что не хочет больше находиться на съемочной площадке. В итоге артистка кино ушла из профессии. Она решила заняться телевизионной журналистикой. Звезда работала в проекте «Не верю» и «Шансы». Но вскоре телевизионная карьера тоже закончилась. Дело в том, что Инга снялась в откровенной фотосессии для одного мужского журнала. Редакторы, увидев «голые» фотографии, моментально прекратили с ней сотрудничество. С того времени Ильм больше не появлялась на ТВ.