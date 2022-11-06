Фанаты шоу «Ледниковый период» высоко оценили нового партнера Евгении Медведевой

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Фанаты шоу «Ледниковый период» высоко оценили нового партнера Евгении Медведевой
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Фото из открытых источников

Фанаты Евгении Медведевой высоко оценили ее тандем с новым партнером Федором Федотовым в телешоу «Ледниковый период-2022». Они считают, что Жене достался надежный мужчина.

Партнером 22-летней фигуристки является 27-летний Федор Федотов. Он победитель минувшего сезона «Ледникового периода». Парень заменил Даню Милохина, покинувшего проект в сам разгар. Многочисленные поклонники порадовались за Евгению. По словам главы фан-группы, фанаты олимпийской призерки рады, что вместо блогера ей нашли достойного и хорошо катающегося партнера.

Федотов проинформировал, почему согласился принять участие в шоу:

«В такой ситуации я не мог не выручить, все было остро, критично и нужно было спасать. Я, безусловно, смеюсь, говоря “спасать проект”, ведь сюда вернуться для меня было счастьем. Входить сложно, но с Женей кататься несложно. У нас было только две ночи на два номера, слава Богу, мы это сделали».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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