Фанаты шоу «Ледниковый период» высоко оценили нового партнера Евгении Медведевой

Фанаты Евгении Медведевой высоко оценили ее тандем с новым партнером Федором Федотовым в телешоу «Ледниковый период-2022». Они считают, что Жене достался надежный мужчина.

Партнером 22-летней фигуристки является 27-летний Федор Федотов. Он победитель минувшего сезона «Ледникового периода». Парень заменил Даню Милохина, покинувшего проект в сам разгар. Многочисленные поклонники порадовались за Евгению. По словам главы фан-группы, фанаты олимпийской призерки рады, что вместо блогера ей нашли достойного и хорошо катающегося партнера.

Федотов проинформировал, почему согласился принять участие в шоу:

«В такой ситуации я не мог не выручить, все было остро, критично и нужно было спасать. Я, безусловно, смеюсь, говоря “спасать проект”, ведь сюда вернуться для меня было счастьем. Входить сложно, но с Женей кататься несложно. У нас было только две ночи на два номера, слава Богу, мы это сделали».