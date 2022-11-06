Игорь Корнелюк признался в серьезных проблемах со здоровьем

Популярный советский и российский музыкант Игорь Корнелюк тает на глазах. За минувший год отечественный певец, которому исполнилось 59 лет, похудел на целых 24 килограмма.

Артист решил не скрывать, что причиной резких перемен во внешности стал серьезный недуг. Из-за тяжелой болезни исполнитель отказался от вредной еды. Также музыкант отказался полностью от алкоголя. Игорь Евгеньевич пришел на телешоу «Ты не поверишь!» и признался, что у него диагностировали сахарный диабет. После перенесенного коронавируса у Корнелюка начались еще проблемы с сердцем - стенокардия и ишемическая болезнь.

Несмотря на заболевания, артист не унывает. Он шутит, что обожает кушать картошку и пироги, но теперь такой еды ему нельзя. Также заслуженный деятель искусств любит пиво, но даже не помнит, когда его последний раз употреблял.

«К огромному сожалению, с возрастом мы здоровее не становимся. У меня очень вредная работа, но я долго не проживу. Поэтому на праздники загадываю для себя здоровье», — признался артист.