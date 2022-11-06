Игорь Корнелюк признался в серьезных проблемах со здоровьем

Image 16+
Игорь Корнелюк признался в серьезных проблемах со здоровьем
Знаменитости
Фото из открытых источников

Популярный советский и российский музыкант Игорь Корнелюк тает на глазах. За минувший год отечественный певец, которому исполнилось 59 лет, похудел на целых 24 килограмма.

Артист решил не скрывать, что причиной резких перемен во внешности стал серьезный недуг. Из-за тяжелой болезни исполнитель отказался от вредной еды. Также музыкант отказался полностью от алкоголя. Игорь Евгеньевич пришел на телешоу «Ты не поверишь!» и признался, что у него диагностировали сахарный диабет. После перенесенного коронавируса у Корнелюка начались еще проблемы с сердцем - стенокардия и ишемическая болезнь.

Несмотря на заболевания, артист не унывает. Он шутит, что обожает кушать картошку и пироги, но теперь такой еды ему нельзя. Также заслуженный деятель искусств любит пиво, но даже не помнит, когда его последний раз употреблял.

«К огромному сожалению, с возрастом мы здоровее не становимся. У меня очень вредная работа, но я долго не проживу. Поэтому на праздники загадываю для себя здоровье», — признался артист.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Екатерина Сафарова снялась полностью обнаженной

Сегодня, 20:44

Волочкова заявила, что поведение сбежавших из РФ артистов можно объяснить трусостью

Сегодня, 19:26

Психолог Вероника Степанова сообщила, что Константин Богомолов ждет смерти Ксении Собчак

Сегодня, 19:01

Игорь Корнелюк признался в серьезных проблемах со здоровьем

Сегодня, 18:49

Исполнительница Мария Зайцева обвиняет коллегу по коллективу «#2Маши» Марию Шейх во лжи

Сегодня, 18:35

Маша из фильма «Каникулы Петрова и Васечкина» лишилась работы из-за «голых» фото

Сегодня, 18:23

Регине Тодоренко прилетело от Татьяны Тарасовой на шоу «Ледниковый период»

Сегодня, 18:09

Актриса Людмила Артемьева не может до сих пор простить скандальное интервью коллеге Татьяне Кравченко

Сегодня, 18:00

Лолита Милявская себя и Григория Лепса назвала последними артистами на российской эстраде

Сегодня, 17:48

Фильм Гайдая «Бриллиантовая рука» уступил по популярности двум другим советским кинокартинам

Сегодня, 17:43

Восьмилетний сын Градского и Коташенко признался, что очень тяжело переживает смерть отца

Сегодня, 14:01

Певица Наташа Королева призналась, что завидует похудевшей артистке Ларисе Долиной

Сегодня, 13:51

Российская актриса Олеся Судзиловская заявила, что решила попробовать себя в роли певицы

Сегодня, 13:40

Юлия Ефременкова и Мондезир выбрали крестных родителей для своих близнецов

Сегодня, 13:31

Актер Павел Прилучный объяснил спешку при заключении брака с супругой Зепюр Брутян

Сегодня, 13:23

Актриса Яна Поплавская призналась в любви к главреду телеканала RT Маргарите Симоньян

Сегодня, 13:14

Зрители остались недовольны техническим уровнем нового шоу Сергея Лазарева в Иркутске

Сегодня, 11:15

Охлобыстин обвинил в предательстве сбежавших из России артистов

Сегодня, 11:01

Вдова Александра Градского Марина Коташенко впервые вышла в свет после смерти своего мужа

Сегодня, 10:37

Владимир Машков высказался о «русском мире», который объединяет граждан РФ

Сегодня, 10:26

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Родственники мобилизованных южноуральцев потребовали у властей вернуть их с передовой СВО
  • 4-11-2022, 12:29

Родственники мобилизованных южноуральцев потребовали у властей вернуть их с передовой СВО

Жители Еманжелинска, родственники мобилизованных южноуральцев, чьих близких призвали в Коркинский военный комиссариат одновременно с ранее погибшими,

Милохин и Медведева показали последний совместный номер на телешоу «Ледниковый период»
  • Вчера, 20:47

Милохин и Медведева показали последний совместный номер на телешоу «Ледниковый период»

5 ноября 2022 года на Первом канале вышел четвертый выпуск телешоу «Ледниковый период. Снова вместе». В номере Дани Милохина и Евгении Медведевой

Ученые Toll Free Forwarding показали, как изменится человек из-за зависимости от технологий к 3000 году
  • 4-11-2022, 12:20

Ученые Toll Free Forwarding показали, как изменится человек из-за зависимости от технологий к 3000 году

Эксперты компании Toll Free Forwarding рассказали и показали, как будут выглядеть пользователи смартфонов в 3000 году из-за их зависимости от

Оскар Кучера раскритиковал исполнительницу Светлану Лободу за песни на русском языке
  • 4-11-2022, 09:58

Оскар Кучера раскритиковал исполнительницу Светлану Лободу за песни на русском языке

Известный российский телеведущий и актер Оскар Кучера на страницах Телеграма высказался в адрес исполнительницы из Украины Светланы Лободы. Его

Зрители остались недовольны техническим уровнем нового шоу Сергея Лазарева в Иркутске
  • Сегодня, 11:15

Зрители остались недовольны техническим уровнем нового шоу Сергея Лазарева в Иркутске

Недавний концерт певца Сергея Лазарева на концерте в ледовом дворце "Айсберг" Иркутска завершился настоящим скандалом. Зрители, присутствующие на

Актер советского фильма «Маленькая Вера» Александр Миронов умер в полном одиночестве
  • 4-11-2022, 10:54

Актер советского фильма «Маленькая Вера» Александр Миронов умер в полном одиночестве

Звезда советских фильмов Александр Миронов после пика популярности не смог справится со свалившимися на него испытаниями. Славу актеру в свое время

Новости партнеров
Новости партнеров
Первый снег напомнил петербуржцам о неготовности Смольного к снегоуборочному сезону
  • 4-11-2022, 13:43

Первый снег напомнил петербуржцам о неготовности Смольного к снегоуборочному сезону

В Петербурге в День народного единства выпал первый снег. Тонкий снежный слой на газонах и припаркованных машинах могли наблюдать жители северных

В «Ростехе» подтвердили подачу заявления в СК на журналиста Караулова
  • 4-11-2022, 12:28

В «Ростехе» подтвердили подачу заявления в СК на журналиста Караулова

По информации от РБК, заявление в СК на Андрея Караулова было подано. Причиной подачи выступило нанесение вреда репутации гендиректору «Ростеха».

Перенесшего пневмонию петербуржца отправили служить с больничной койки
  • Вчера, 09:26

Перенесшего пневмонию петербуржца отправили служить с больничной койки

Несмотря на официальное завершение частичной мобилизации в Петербурге, ранее вызванных по повестке петербуржцев продолжают отправлять в учебные части

США из кожи вон лезут, но никак не могут создать передовое гиперзвуковое оружие
  • Вчера, 19:48

США из кожи вон лезут, но никак не могут создать передовое гиперзвуковое оружие

Министерство обороны США надеется создать первый гиперзвуковой потенциал в 2023 году. Как говорят официальные лица, существует необходимость