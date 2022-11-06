Исполнительница Мария Зайцева обвиняет коллегу по коллективу «#2Маши» Марию Шейх во лжи

Весной участницы группы «#2Маши» объявили о творческой паузе. Поклонники были обеспокоены будущем музыкального коллектива и сразу почувствовали неладное. Зайцева через некоторое время рассказала о конфликте, заявив, что Шейх запрещает ей на концертах песни, написанные во время совместной работы.

В августе у Шейх произошла серьезная травма, из-за которой она попала в реанимацию. Девушка призналась, что ее коллега не проявила должной заботы. Зайцева возмущена такими словами, поскольку она пыталась выйти на связь и не знала об инциденте.



У моей коллеги полностью отсутствуют честь, совесть, любовь и честность. Человек просто врет. Нужно отдать должное, она очень искусный манипулятор, умело собирает вокруг себя людей, которые попадают под ее влияние. Я тоже среди них была. Теперь — нет. Это в прошлом. Это был ужасный период, о котором никто не знал, ведь я боялась говорить и не хотела, чтобы, не дай Бог, о Машке никто не подумал плохо. Во мне было тотальное отсутствие инстинкта самосохранения.





Отметим, что из-за неурядиц в группе Зайцева была вынуждена обратится к помощи психолога, который посоветовал вычеркнуть из жизни Шейх. Но сделать этого пока не получилось, поскольку Мария всячески задевает экс-напарницу по сцене.