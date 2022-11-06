Юлия Ефременкова и Мондезир выбрали крестных родителей для своих близнецов

В сентябре этого года Юлия Ефременкова впервые стала мамой очаровательных близнецов. Несмотря на трудности, девушка продолжает активно делиться подробностями из личной жизни со своими поклонниками в микроблоге.

Экс-ведущая проекта «Дом-2» сообщила, кто же станет крестными мамами ее малышей. Как отметила Ефременкова, таинство крещения пройдет позже. Однако они с супругом уже активно подыскивает близнецам наилучших крестных родителей. Первой станет близкая подруга Ефременковой из Краснодара. Новоиспеченные родители получили согласие девушки.

Еще одной кумой станет звезда нескончаемой телестройки Александра Гозиас. Поздний звонок застал ее врасплох. Сашу буквально оторвали от расслабляющих процедур в СПА-салоне.

«Этим звонком застали врасплох ее прямо на массажном столе. У одного будущая крестная мама — моя Рыбуська из Краснодара. А крестной второго малыша предложили стать Саше Гозиас. Она согласилась», — написала Юля.