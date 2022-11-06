Кудрявцева раскритиковала Салтыкову за ее внешнюю красоту

На канале НТВ сегодня, 6 ноября 2022 года, стартовал очередной сезон популярного телешоу «Суперстар! Возвращение», в котором приняли участие звезды минувших лет.

Открывала шоу Ирина Салтыкова. Певица исполнила хит «Серые глаза». Первым высказался Сергей Соседов. На этот раз музыкальный критик был добр и сказал, что на фоне современных композиций песня Ирины звучала, как глоток свежего воздуха.

Лера Кудрявцева высказалась в шутливой форме. Телеведущая сделала комплимент 56-летней Салтыковой.

«Всегда всем женщинам красивым я говорю, что они неприятные. Так вот, ты – неприятная. В 90-х годах такая была, и сейчас такая. Оценивать Ирину, которую я много лет знаю, нелегко. Ты красивая, поэтому меня бесишь», - заявила Кудрявцева.

Касательно выступления артистки, Лера дала понять, что она не находится под впечатлением.

«Ты зажатая сегодня была, мне так показалось. Волнительно, я тебя понимаю», - добавила звездная блондинка.