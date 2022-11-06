Лолита Милявская себя и Григория Лепса назвала последними артистами на российской эстраде

Жители Еманжелинска, родственники мобилизованных южноуральцев, чьих близких призвали в Коркинский военный комиссариат одновременно с ранее погибшими,
5 ноября 2022 года на Первом канале вышел четвертый выпуск телешоу «Ледниковый период. Снова вместе». В номере Дани Милохина и Евгении Медведевой
Эксперты компании Toll Free Forwarding рассказали и показали, как будут выглядеть пользователи смартфонов в 3000 году из-за их зависимости от
Известный российский телеведущий и актер Оскар Кучера на страницах Телеграма высказался в адрес исполнительницы из Украины Светланы Лободы. Его
Недавний концерт певца Сергея Лазарева на концерте в ледовом дворце "Айсберг" Иркутска завершился настоящим скандалом. Зрители, присутствующие на
Звезда советских фильмов Александр Миронов после пика популярности не смог справится со свалившимися на него испытаниями. Славу актеру в свое время
В Петербурге в День народного единства выпал первый снег. Тонкий снежный слой на газонах и припаркованных машинах могли наблюдать жители северных
По информации от РБК, заявление в СК на Андрея Караулова было подано. Причиной подачи выступило нанесение вреда репутации гендиректору «Ростеха».
Несмотря на официальное завершение частичной мобилизации в Петербурге, ранее вызванных по повестке петербуржцев продолжают отправлять в учебные части
Министерство обороны США надеется создать первый гиперзвуковой потенциал в 2023 году. Как говорят официальные лица, существует необходимость
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