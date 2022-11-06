Лолита Милявская себя и Григория Лепса назвала последними артистами на российской эстраде

Звезды российской эстрады массово покинули страну после резко обострившейся общественно-политической ситуации. Об их решении уехать за рубеж высказалась певица Лолита Милявская.

Во время выступления на своем сольном концерте в «Космосе» в Екатеринбурге исполнительница песни «На Титанике» заявила, что помимо нее и исполнителя Григория Лепса на отечественной эстраде артистов практически не осталось.

«Вы заметили, как почистили эстраду. Кроме меня и Лепса не осталось никого. Скоро Гриша тоже будет выступать в Екатеринбурге. Давайте хотя бы вы первые три композиции на его выступлении не будете подпевать, чтобы мне не было сильно завидно», — обратилась Лолита к присутствующим зрителям.

Свое выступление вокалистка начала с весьма неожиданного появления. Она вышла в больничном халате и медицинской маске. А затем сорвала с себя наряд со словами «Как надоели эти пандемийные ограничения», представ перед публикой в блестящем черном комбинезоне.

Во время выступления экс-участница «Кабаре дуэт Академия» тепло общалась с поклонниками. Милявская выходила в зал, целовалась, обнималась с фанатами, делала фото и видео со зрителями.











