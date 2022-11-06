Лолита Милявская себя и Григория Лепса назвала последними артистами на российской эстраде

Image 16+
Лолита Милявская себя и Григория Лепса назвала последними артистами на российской эстраде
Знаменитости
Фото из открытых источников

Звезды российской эстрады массово покинули страну после резко обострившейся общественно-политической ситуации. Об их решении уехать за рубеж высказалась певица Лолита Милявская.

Во время выступления на своем сольном концерте в «Космосе» в Екатеринбурге исполнительница песни «На Титанике» заявила, что помимо нее и исполнителя Григория Лепса на отечественной эстраде артистов практически не осталось.

«Вы заметили, как почистили эстраду. Кроме меня и Лепса не осталось никого. Скоро Гриша тоже будет выступать в Екатеринбурге. Давайте хотя бы вы первые три композиции на его выступлении не будете подпевать, чтобы мне не было сильно завидно», — обратилась Лолита к присутствующим зрителям.

Свое выступление вокалистка начала с весьма неожиданного появления. Она вышла в больничном халате и медицинской маске. А затем сорвала с себя наряд со словами «Как надоели эти пандемийные ограничения», представ перед публикой в блестящем черном комбинезоне.

Во время выступления экс-участница «Кабаре дуэт Академия» тепло общалась с поклонниками. Милявская выходила в зал, целовалась, обнималась с фанатами, делала фото и видео со зрителями.




 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-79529

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей

Не забудьте поделиться новостью!

Лента
Бывшая возлюбленная рэпера Тимати Екатерина Сафарова снялась полностью обнаженной

Сегодня, 20:44

Волочкова заявила, что поведение сбежавших из РФ артистов можно объяснить трусостью

Сегодня, 19:26

Психолог Вероника Степанова сообщила, что Константин Богомолов ждет смерти Ксении Собчак

Сегодня, 19:01

Игорь Корнелюк признался в серьезных проблемах со здоровьем

Сегодня, 18:49

Исполнительница Мария Зайцева обвиняет коллегу по коллективу «#2Маши» Марию Шейх во лжи

Сегодня, 18:35

Маша из фильма «Каникулы Петрова и Васечкина» лишилась работы из-за «голых» фото

Сегодня, 18:23

Регине Тодоренко прилетело от Татьяны Тарасовой на шоу «Ледниковый период»

Сегодня, 18:09

Актриса Людмила Артемьева не может до сих пор простить скандальное интервью коллеге Татьяне Кравченко

Сегодня, 18:00

Лолита Милявская себя и Григория Лепса назвала последними артистами на российской эстраде

Сегодня, 17:48

Фильм Гайдая «Бриллиантовая рука» уступил по популярности двум другим советским кинокартинам

Сегодня, 17:43

Восьмилетний сын Градского и Коташенко признался, что очень тяжело переживает смерть отца

Сегодня, 14:01

Певица Наташа Королева призналась, что завидует похудевшей артистке Ларисе Долиной

Сегодня, 13:51

Российская актриса Олеся Судзиловская заявила, что решила попробовать себя в роли певицы

Сегодня, 13:40

Юлия Ефременкова и Мондезир выбрали крестных родителей для своих близнецов

Сегодня, 13:31

Актер Павел Прилучный объяснил спешку при заключении брака с супругой Зепюр Брутян

Сегодня, 13:23

Актриса Яна Поплавская призналась в любви к главреду телеканала RT Маргарите Симоньян

Сегодня, 13:14

Зрители остались недовольны техническим уровнем нового шоу Сергея Лазарева в Иркутске

Сегодня, 11:15

Охлобыстин обвинил в предательстве сбежавших из России артистов

Сегодня, 11:01

Вдова Александра Градского Марина Коташенко впервые вышла в свет после смерти своего мужа

Сегодня, 10:37

Владимир Машков высказался о «русском мире», который объединяет граждан РФ

Сегодня, 10:26

ОБСУДИТЬ

Комментарии для сайта Cackle
Родственники мобилизованных южноуральцев потребовали у властей вернуть их с передовой СВО
  • 4-11-2022, 12:29

Родственники мобилизованных южноуральцев потребовали у властей вернуть их с передовой СВО

Жители Еманжелинска, родственники мобилизованных южноуральцев, чьих близких призвали в Коркинский военный комиссариат одновременно с ранее погибшими,

Милохин и Медведева показали последний совместный номер на телешоу «Ледниковый период»
  • Вчера, 20:47

Милохин и Медведева показали последний совместный номер на телешоу «Ледниковый период»

5 ноября 2022 года на Первом канале вышел четвертый выпуск телешоу «Ледниковый период. Снова вместе». В номере Дани Милохина и Евгении Медведевой

Ученые Toll Free Forwarding показали, как изменится человек из-за зависимости от технологий к 3000 году
  • 4-11-2022, 12:20

Ученые Toll Free Forwarding показали, как изменится человек из-за зависимости от технологий к 3000 году

Эксперты компании Toll Free Forwarding рассказали и показали, как будут выглядеть пользователи смартфонов в 3000 году из-за их зависимости от

Оскар Кучера раскритиковал исполнительницу Светлану Лободу за песни на русском языке
  • 4-11-2022, 09:58

Оскар Кучера раскритиковал исполнительницу Светлану Лободу за песни на русском языке

Известный российский телеведущий и актер Оскар Кучера на страницах Телеграма высказался в адрес исполнительницы из Украины Светланы Лободы. Его

Зрители остались недовольны техническим уровнем нового шоу Сергея Лазарева в Иркутске
  • Сегодня, 11:15

Зрители остались недовольны техническим уровнем нового шоу Сергея Лазарева в Иркутске

Недавний концерт певца Сергея Лазарева на концерте в ледовом дворце "Айсберг" Иркутска завершился настоящим скандалом. Зрители, присутствующие на

Актер советского фильма «Маленькая Вера» Александр Миронов умер в полном одиночестве
  • 4-11-2022, 10:54

Актер советского фильма «Маленькая Вера» Александр Миронов умер в полном одиночестве

Звезда советских фильмов Александр Миронов после пика популярности не смог справится со свалившимися на него испытаниями. Славу актеру в свое время

Новости партнеров
Новости партнеров
Первый снег напомнил петербуржцам о неготовности Смольного к снегоуборочному сезону
  • 4-11-2022, 13:43

Первый снег напомнил петербуржцам о неготовности Смольного к снегоуборочному сезону

В Петербурге в День народного единства выпал первый снег. Тонкий снежный слой на газонах и припаркованных машинах могли наблюдать жители северных

В «Ростехе» подтвердили подачу заявления в СК на журналиста Караулова
  • 4-11-2022, 12:28

В «Ростехе» подтвердили подачу заявления в СК на журналиста Караулова

По информации от РБК, заявление в СК на Андрея Караулова было подано. Причиной подачи выступило нанесение вреда репутации гендиректору «Ростеха».

Перенесшего пневмонию петербуржца отправили служить с больничной койки
  • Вчера, 09:26

Перенесшего пневмонию петербуржца отправили служить с больничной койки

Несмотря на официальное завершение частичной мобилизации в Петербурге, ранее вызванных по повестке петербуржцев продолжают отправлять в учебные части

США из кожи вон лезут, но никак не могут создать передовое гиперзвуковое оружие
  • Вчера, 19:48

США из кожи вон лезут, но никак не могут создать передовое гиперзвуковое оружие

Министерство обороны США надеется создать первый гиперзвуковой потенциал в 2023 году. Как говорят официальные лица, существует необходимость