Фильм Гайдая «Бриллиантовая рука» уступил по популярности двум другим советским кинокартинам

Советская комедия «Бриллиантовая рука», снятая в 1968 году режиссером Леонидом Гайдаем, оказалась не самой популярной кинокартиной.

Одним из кинофильмов, который обогнал народную ленту, стала мелодрама Владимира Меньшова 1979 года «Москва слезам не верит». Картина сумела набрать на 14 миллионов просмотров больше, чем вышеназванная эксцентрическая комедия. История о провинциальных девушках, которые пытаются покорить российскую столицу, зацепила более 90 миллионов зрителей.

Пальма первенства досталась фильму Бориса Дурова «Пираты XX века». Картину посмотрели 120 миллионов зрителей. Как предполагают эксперты в области кинематографа, такую огромную популярность этой ленте принесли продемонстрированные приемы по карате.