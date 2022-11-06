Регине Тодоренко прилетело от Татьяны Тарасовой на шоу «Ледниковый период»

Регина Тодоренко, певица и телеведущая, продолжает участие в шоу «Ледниковый период». Во время последнего выпуска ведущая «Орла и решки» совершила такой поступок, от которого у Татьяны Тарасовой сдали нервы.

Теледива выступила на ледовом проекте, представив красивый номер под сопровождение легендарной композиции Муслима Магомаева «Чертово колесо». По задумке возлюбленный, которого сыграл фигурист Александр Энберт, сделал предложение своей избраннице, то есть Тодоренко. Но пара вместо слов восхищения услышала море критики. На них буквально набросилась председатель жюри программы. Тарасова не увидела танца, техники и эмоций во время катания Регины и Александра. От столь жестоких слов певица расплакалась прямо во время оглашения результатов.

«На мой взгляд, танца в принципе не было, одно кривляние. Кривляние и шатание. Что-то такое хотела увидеть, не нахальное, как-то тактичнее сделать», — возмутилась тренер по фигурному катанию в эфире Первого канала.