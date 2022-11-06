Охлобыстин обвинил в предательстве сбежавших из России артистов

Иван Охлобыстин высказался касательно уехавших из России артистов. Актер назвал сбежавших из страны звезд предателями.

По мнению Ивана, его коллеги отвернулись в трудный час от своей родины, а это непозволительно. Они бросили людей, которые их любили, смотрели, почитали, отметил Охлобыстин.

Думаю, начинать нужно с министерств и чиновников. Там очень много сочувствующих Украине. Мы цивилизованные люди, должны допускать все взгляды, помимо предательства Родины. Если дискриминируют из-за того, что ты поддерживаешь политику государства, государство должно обязательно вмешаться в данную ситуацию. Посмотрите, кто сейчас у нас снимается. Выходит несколько фильмов. Сыгравшие главные роли актеры свалили. Свалили здоровые мужики, девчонки вне критики. Что ходить далеко, лента «Сердце пармы». Хотя артисты и не дают клятву Гиппократа, очевидно, что есть негласные обязательства у деятелей культуры —это представлять интересы народа. Если этого не произошло, они просто наживаются на своем народе, а это уже неприлично и преступно. Мне смешно наблюдать за тем, как брутальные красавцы демонстрируют приемы рукопашного боя на закате, пучат глаза перед последним словом в фильме о войне, а в жизни совершенно иначе себя ведут. Героические роли доверять надо реальным героям, а не тем, кто с чемоданом, наполненным кремом для загара, унизительно чешет через границу. Неудобно мне перед грузинами и армянами. Они все патриотично настроенные люди, - высказался Охлобыстин.