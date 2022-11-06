Певица Анна Дзюба встретилась с новой солисткой поп-группы Artik&Asti

Солисток поп-группы Artik&Asti— бывшую и нынешнюю — считают заклятыми врагами. Анна Дзюба (сегодня сольная российская певица украинского происхождения Anna Asti) раскрыла, так ли это.

Анна пела в популярной группе 10 лет, но вдруг решила покинуть ее и начать сольную карьеру. 32-летняя исполнительница начала выступать в одиночку в минувшем году. Блондинка очень редко говорила об отношениях с новой вокалисткой. Севиль напротив признавалась, что она слушала хиты предшественницы и они ей нравятся. Но Дзюба недавно разоткровенничалась и расставила все точки над i.

Мы хорошо общаемся с ней, но назвать нас близкими подругами нельзя. Севиль — прикольная девчонка. При встрече мы посмеялись, обнялись, успели сделать пару снимков с фанатами. У нашей поклонницы есть уникальный снимок — вместе две Asti!, - говорит звезда.

Анна также добавила, что лучше с ней не ссориться, поскольку она никому не даст себя в обиду.