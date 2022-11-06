Певица Наташа Королева призналась, что завидует похудевшей артистке Ларисе Долиной

Жители Еманжелинска, родственники мобилизованных южноуральцев, чьих близких призвали в Коркинский военный комиссариат одновременно с ранее погибшими,
5 ноября 2022 года на Первом канале вышел четвертый выпуск телешоу «Ледниковый период. Снова вместе». В номере Дани Милохина и Евгении Медведевой
С 30 октября Аэрофлот возобновил прямые авиаперелета на Пхукет. По информации туроператоров, стоимость билетов на рейсы "Аэрофлота" "туда-обратно"
Филипп Киркоров после нападок на узбекскую певицу Наргиз Закирову не смог достойно выступить перед местными зрителями в Ташкенте. Шоу поп-короля за
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По информации от РБК, заявление в СК на Андрея Караулова было подано. Причиной подачи выступило нанесение вреда репутации гендиректору «Ростеха».
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