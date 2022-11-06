Певица Наташа Королева призналась, что завидует похудевшей артистке Ларисе Долиной

Певица Наташа Королева, которая отличается пышными формами, призналась, что она завидует белой завистью артистке Ларисе Долиной. Дело в том, что 67-летняя Долина благодаря интервальному голоданию сильно похудела. Вес звезды уменьшился на целых 22 килограмма. За это исполнительница заслужила восхищение не только поклонников, но и коллеги по сцене.

Как призналась Наташа, такой яркий пример не дает ей расслабиться и всегда держит в тонусе. Королева, как известно, борется с лишним весом. Певица эстрады рассказывает, что получается это у нее с переменным успехом.

Супруга Тарзана прошла оздоровительный курс в центре Железноводска, там при помощи психолога-диетолога она попыталась скорректировать питание. Заплатив 100 тысяч рублей, 49-летняя артистка скинула всего лишь 3 килограмма.

Следующий курс по примеру Ларисы Долиной она прошла в одном из детокс-центров в Кисловодске, где соблюдала диету и проходила разные процедуры. Результатом артистка осталась довольна. Теперь Наташа намерена ездить туда ежегодно, чтобы устраивать себе полезный и правильный отдых.