Психолог Вероника Степанова сообщила, что Константин Богомолов ждет смерти Ксении Собчак

Вероника Степанова, знаменитый звездный психолог, заявила, что у Ксении Собчак есть серьезные проблемы, которые заставили ее бежать в другую страну.

В это время муж блондинки Константин Богомолов продолжает размеренную жизнь в Москве. Специалист заявляет, что отъезд телеведущей оказался «на руку» режиссеру, поскольку теперь он самостоятельно живет в дорогом загородном доме журналистки.

По словам Степановой, Константину даже может быть выгодна смерть Ксении и ее матери. Главная цель - многомиллионное наследство, которое может попасть к нему в руки.

Также Вероника предполагает, что ведущая могла спокойно погибнуть во время репортажа из зоны СВО, а ее мать не пережить инсульт. Сын Ксюши после этого уедет в кадетское училище и не будет возвращаться домой. Психолог считает, что такой сценарий развития событий кажется ей более правдоподобным, чем возвращение Собчак назад в РФ и спокойная московская жизнь.