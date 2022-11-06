Тодоренко не сдержала эмоций после критики Тарасовой в телешоу «Ледниковый период»

Знаменитая певица и телеведущая Регина Тодоренко расплакалась после критики членов жюри. Не сдержала слез артистка после не очень успешного выступления на телешоу «Ледниковый период».

На лед Тодоренко вышла вместе с фигуристом Александром Энбертом. Пара исполнила танец под знаменитую композицию Муслима Магомаева «Чертово колесо». Сюжет номера —это предложение девушке руки и сердца. Но романтическая история на льду не оказала достойного впечатления на членов жюри.

«На мой взгляд танца не было, было лишь кривляние. Кривляние и шатание. Хотелось увидеть что-то не нахальное, тактичнее сделать это все», — заявила Татьяна Тарасова во время оценки очередного номера «Ледникового периода».

Судьи номер Регины и ее партнера оценили в 11.70 балла. Критика жюри и низкие оценки заставили телеведущую расплакаться. исполнительница, мама двоих малолетний детей, не смогла сдержаться при оглашении результатов.

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