«RG» рассказывает о трех продуктах, которые спасут при густой крови

Первым делом при густой крови нужно полностью отказаться от курения, алкоголя, сократить количество кофе, пить больше воды, которая очень важна. К тому же, необходимо разнообразить свой рацион некоторыми продуктами. Об этом рассказал профессор Михаил Кутушов в Telegram-канале.

В частности, врач рекомендует в каждый прием включать белковый продукт (курицу, индейку, рыбу), овощи и использовать приправу. Среди овощей особенно полезны помидоры (они содержат высокое количество аскорбиновой кислоты и поэтому уменьшают свертываемость крови), сельдерей (есть в меру, обладает слабительным действием), перец сладкий болгарский.

К тому же, "разгоняет" эритроциты репчатый лук. Заправлять овощные салаты нужно свежим льняным либо оливковым маслом. Среди приправ доктор назвал имбирь, корицу, а также куркуму, которая особенно хорошо разжижает кровь.