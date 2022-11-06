«RG» рассказывает о трех продуктах, которые спасут при густой крови

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«RG» рассказывает о трех продуктах, которые спасут при густой крови
Здоровье
Фото из открытых источников

Первым делом при густой крови нужно полностью отказаться от курения, алкоголя, сократить количество кофе, пить больше воды, которая очень важна. К тому же, необходимо разнообразить свой рацион некоторыми продуктами. Об этом рассказал профессор Михаил Кутушов в Telegram-канале.

В частности, врач рекомендует в каждый прием включать белковый продукт (курицу, индейку, рыбу), овощи и использовать приправу. Среди овощей особенно полезны помидоры (они содержат высокое количество аскорбиновой кислоты и поэтому уменьшают свертываемость крови), сельдерей (есть в меру, обладает слабительным действием), перец сладкий болгарский.

К тому же, "разгоняет" эритроциты репчатый лук. Заправлять овощные салаты нужно свежим льняным либо оливковым маслом. Среди приправ доктор назвал имбирь, корицу, а также куркуму, которая особенно хорошо разжижает кровь.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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