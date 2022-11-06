Российская актриса Олеся Судзиловская заявила, что решила попробовать себя в роли певицы

Российская актриса театра и кино Олеся Судзиловская решила попробовать себя к качестве певицы. Во время закрытия Городецкого кинофестиваля, который проходил в Нижегородской области, 48-летняя телеведущая показала себя в непривычном амплуа.

В паре с музыкантом Александром Асташенком, Олеся неожиданно решила исполнить композицию. Удивлены были не только гости данного фестиваля, но и организаторы мероприятия. Они отметили, что сценария на номер Судзиловской у них не было.

Кстати, поет Олеся очень хорошо, но об таланте актрисы знают только самые родные и близкие люди. А ведь в многосерийном кинофильме "Орлова и Александров", повествующий о многолетнем творческом и семейном союзе Григория Александрова и Любови Орловой, половину хитов пела сама Судзиловская.



