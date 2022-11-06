Вдова Александра Градского Марина Коташенко впервые вышла в свет после смерти своего мужа

В минувшем году от инсульта умер знаменитый композитор Александр Градский. Его молодая жена до сих пор тяжело переживает утрату супруга. Почти год Марина не выходила на публику, она от всех скрывалась. На днях состоялось мероприятие, которое посвящено памяти маэстро. Концерт в Москве женщина решила не пропускать. Это является ее первым выходом в свет после кончины возлюбленного.

37-летняя Марина Коташенко пришла вместе с сыном Александром. 4-летний сын Ваня остался дома. Красавица-блондинка нарядилась в светлый брючный костюм и длинное пальто. Женщина не отвечала на вопросы журналистов. Вдова только грустно улыбнулась. Сын Градского с репортерами охотно общался. Присутствовавшие заметили, что он очень похож на своего звездного отца.

"Сегодня папин День рождения, первый День рождения без него. Приехали в театр послушать концерт, мы скучаем. Такой нервный год. Вспоминаю постоянно, папины песни мы не слушаем, когда слушаем, хочется плакать", - сказал Саша журналистам канала НТВ.



