Советский и российский актер и режиссер Владимир Машков дал очередное интервью, в котором заявил, что граждане России объеденины "русским миром".

"В этом году нас еще прибавилось. У нас есть наши новые старые граждане, которые объединены одним русским миром. Поэтому я всем вам желаю мира в следующем году. Он обязательно наступит", — сообщил Машков.

Также актер выразил гордость за то, что Российская Федерация поддерживает народ Донбасса.

Отметим, что 58-летний Владимир Львович является участником показа знаменитой рок-оперы "Черный январь. Прощеное воскресение" в Луганской Народнй Республике.