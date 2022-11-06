Волочкова заявила, что поведение сбежавших из РФ артистов можно объяснить трусостью

Анастасия Волочкова высказалась об отъезде из РФ деятелей культуры на фоне проведения спецоперации. Артистка балета назвала поступок своих коллег трусостью. Балерина уверена, что большинство звезд рано или поздно вернется.

«Те, кто трусливо сбежал как крыса, – это артисты и люди, которых я не буду уважать, как бы хорошо к ним ранее ни относилась. Это трусливые поступки. Я даже не представляю, что они будут делать на Западе... Поверьте, времена изменятся, все сбежавшие быстро переобуются и скажут: «это не мы были, это не мы говорили», - считает танцовщица.

Волочкова также добавила, что она считает своим долгом оставаться на родине и совершать творческие поступки.

Напомним, в октябре Настя провела благотворительный спектакль, собравший маленьких зрителей из различных российских регионов. В целом, она открыто выступает в поддержку властей РФ и поддерживает бойцов, которые сейчас на фронте.