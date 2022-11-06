Восьмилетний сын Градского и Коташенко признался, что очень тяжело переживает смерть отца

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Восьмилетний сын Градского и Коташенко признался, что очень тяжело переживает смерть отца
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Фото из открытых источников

Восьмилетний сын покойного народного артиста РФ рассказал журналистам программы «Ты не поверишь!», как он переживает смерть звездного отца. Мальчик, которого назвали в честь Александра Градского, вместе с матерью Мариной Котагенко появился на концерте, посвященном памяти ушедшего из жизни 72-летнего композитора.

«Сегодня папин день рождения. Это ведь первый день рождения без него. Мы скучаем очень. Этот год  был очень нервный, мы все время вспоминаем папу. Дома песни мы не слушаем, потому что всегда хочется плакать, очень тяжело. Я всегда поддерживаю маму. Ей много кто помогает, в основном мама справляется сама со всем», — признался Александр Градский-младший.

Маэстро состоял в отношениях с Мариной Коташенко с 2003 года. В 2021 году актриса и композитор поженились. Первый общий сын пары Саша родился в США в 2014 году. Малыш появился на свет в одной из клиник Нью-Йорка. Второй мальчик Ваня был рожден в Москве в 2018 году.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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