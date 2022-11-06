Зрители остались недовольны техническим уровнем нового шоу Сергея Лазарева в Иркутске

Недавний концерт певца Сергея Лазарева на концерте в ледовом дворце "Айсберг" Иркутска завершился настоящим скандалом. Зрители, присутствующие на мероприятии, пожаловались на весьма низкий технический уровень шоу.

Сам артист практически не контактировал со своей публикой. Некоторые из поклонников признались, что им было скучно, поэтому они покинули концерт, не дожидаясь окончания.

Заявленного грандиозного шоу с режиссурой мы не заметили. Самолюбие, ноль контакта со зрителями, пародия на певицу Мадонну с темой религии, забытая всеми матрица. Было скучно, хотя шоу заявлялось как режиссерское, режиссуры там не было, — посетовала поклонница.

Под занавес концерта Сергей включил залу клип, еще больше их шокировав. Пока команда Лазарева отдыхала и переодевалась, люди смотрели музыкальный видеоролик, доступный для просмотра в Интернете.



Зрители были в шоке. Не знаю, насколько "великолепное" по техническим параметрам шоу. Заигрался парень немного в суперзвезду, — заявил блогер Антон Суворкин.





Отметим, в Иркутской области популярный артист дал три концерта. Лазарев представил программу "Я не боюсь" и за концерт вместе с балетной труппой сменил костюмы 6 раз. Музыкальное оборудование в город привезли на большегрузной фуре.

3 ноября Сергей выступил в Иркутске, 4 ноября спел для ангарчан, а 5 ноября выступил в Братске. За билет, кстати, нужно было отдать от 3,5 тысяч рублей.

[video= ]