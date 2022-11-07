60-летняя телеведущая Роза Сябитова заявила о любви актера Сергея Светлакова к ней

Главная телесваха страны Роза Сябитова выбыла из шоу «Маска. Танцы» на канале СТС.

Телеведущая рассказала подробности проекта. Она скрывалась в костюме Дискошара. Но актер Сергей Светлаков сразу же угадал, кто именно прятался под этим нарядом. Другие члены жюри предполагали, что под костюмом скрывается Леонид Якубович. Также судьи думали, что в этом костюме могла быть Надежда Бабкина или Марина Федункив.

Сябитова выразила уважение Светлакову, который еще в первом выпуске ее разгадал. Ранее Роза и Сергей несколько раз работали вместе на различных проектах.

Мы с Серёжей вместе были в нескольких проектах. Я даже не подозревала, что у него такая ко мне любовь. Даже он сам этого не осознавал, — пошутила телезвезда.

Ведущая шоу «Давай поженимся» отметила, что ее невозможно сравнить с другими звёздами. По словам Сябитовой, она двигалась с душой и от всего сердца.