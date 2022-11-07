Садальский сообщил о драке актера Маковецкого на борту самолета до Новосибирска

Актер Сергей Маковецкий учинил драку на борту самолета, который следовали из Москвы в Новосибирск. Об этом сообщил Стас Садальский у себя в Телеграме.

По словам Садальского, звезда театра имени Вахтангова был пьян, причиной дебоша стала его неприязнь с коллегой Людмилой Максаковой.

В самолете народные артисты, которые летели на гастроли в Новосибирск и при этом друг друга ненавидели, вновь сцепились в рукопашной схватке. Под действием алкоголоя артист в бизнес-классе вскоре стал неуправляемым. Максакова попыталась успокоить его, но безрезультатно.

Стас рассказал, что директор театра готовит приказ об увольнении Маковецкого.

Сережа, ну не позорься, отстань уже от Людмилы.

Садальский добавил, что гастроли Театра Вахтангова в новосибирском «Глобусе» завершились. Актеры показали 5-часовую постановку Толстого «Война и мир». Билеты раскупили буквально за несколько дней.



