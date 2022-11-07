SHAMAN заявил, что хейт является эффективным средством пиара

Певец SHAMAN (настоящее имя Ярослав Дронов) рассказал об отношении к хейту и пародиям на его песни. Оказывается, артист не обижается на критиков, он считает хейт эффективным инструментом пиара.

Александр Гудков первый, кто записал пародию на хит «Я русский». Комика осудили за издевательство над патриотической песней, которая несет столь важный посыл. Некоторые даже призывали привлечь к ответственности артиста за попытки разжечь межнациональную рознь. Сейчас трек Дронова перепевают, чтобы поднять патриотичный настрой и боевой дух.

SHAMAN такие ситуации забавляют, поскольку даже негативные разговоры его имиджу идут на пользу.

«Любой хейт идет для меня в плюс. Все прекрасно понимают, что если меня критикуют, значит песни цепляют людей. Никого не оставили равнодушным. Я не только пою, но пишу тексты, музыку, поэтому такое внимание приятно вдвойне. Критики как дополнительный пиар, лишняя раскрутка не навредит», - сказал SHAMAN.

Также высказался исполнитель про пародии. Дня него они являются оригинальным признанием в любви.