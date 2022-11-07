В Ельцин Центре Екатеринбурга расскажут о голодоморе, от которого Россию спас Запад

В Ельцин Центре 20 ноября 2022 года екатеринбуржцам будет представлен кмнофильм «Голод» о голодоморе 1920 годов, который коммунистическому и капиталистическому обществу помог сплотится. Анонс был размещен на официальном сайте центра.

«Проект Максима Курникова, Татьяны Сорокиной, Александра Архангельского расскажет о страшном голоде и международной солидарности, которая намного важнее политики», — говорит описание к показу ленты.

Также в сообщении указано, что в кинокартине эксперты расскажут о самом «голодоморе», поскольку он стал одним из первых символов гуманизма и настоящей борьбы за жизнь.

При этом фильм обратит особое внимание на весьма интересный факт.

«Десятки зарубежных организаций, которые тогда работали в советской России, помогали людям выжить в столь непростое время. Советское правительство благодарило за помощь в преодолении голодомора, от которого Россию спас Запад», — говорят организаторы показа.