Актер Александр Петров впервые за долгое время появился на публике вместе со Стасей Милославской

Александр Петров и Стася Милославская впервые за долгое время вышли на публику. Пара появилась на первом показе ленты в кинотеатре «Каро 11 октябрь». Встречаются артисты с 2019 года.

Звезда «Текста» выглядел, как влюбленный мальчишка. У посетителей премьеры «По-мужски» сложилось такое впечатление, что чувства Александра и Стаси со временем не угасли, а только стали сильнее. На показе они обнимались, улыбались и охотно позировали перед камерами. Видно, что актеры не стеснялись проявлять теплые чувства перед журналистами и посетителями.

Милославская нарядилась в модную джинсовую юбку, цветастую блузку, массивные ботинки. Петров облачился в темную одежду и темный головной убор.

Несмотря на это, влюбленные пока не украсили пальца обручальными кольцами. Этот факт расстроил некоторых фанатов. Поклонники посоветовали знаменитостям зарегистрировать свой брак и подумать о детях.