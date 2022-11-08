Эротичные танцы супруги актера Павла Прилучного Зепюр Брутян восхитили подписчиков Сети

Зепюр Брутян и Павел Прилучный недавно сыграли свадьбу. Влюбленная пара много времени проводит вместе. Актеры часто выходят в свет.

И если ранее 26-летняя артистка поддерживала образ скромной девушки, то теперь она все чаще появляется на публике в пикантных нарядах, а также участвует в откровенных "горячих" фотосессиях.

В этот раз новое видео сразило подписчиков Зепюр наповал. Брутня поделилась в своем личном блоге видеокадрами с очередной съемки, на которой жена Прилучного предстала в соблазнительном черном комбинезоне, исполнив эротичный танец.

Поклонники актрисы были в восторге от ее нового образа. Они оставили море восхищенных комментарией и приятных комплиментов армянской красавице.