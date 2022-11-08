Российский актер Сергей Безруков удивил поклонников кардинальными изменениями во внешности

Актер, режиссер, сценарист Сергей Безруков опубликовал в своем микроблоге в одной из соцсетей новую фотографию. На снимке он предстал в совершенно ином образе.

Россияне с трудом смогли рассмотреть в мужчине с короткой стрижкой и бородой народного артиста. Многие поклонники сразу не узнали своего любимца. Кардинальная смена имиджа вызвала противоречивые мнения. У фанатов Безрукова появился очередной немаловажный повод для обсуждения.

Не узнали – богатым будете.

Это совершенно другой человек, - написали подписчики.





Стоит сказать, некоторые россияне заявили, что актер выглядит уставшим. Действительно, в настоящее время Сергей активно гастролирует по стране, поскольку поддерживает СВО и военных ВС РФ. Так, в июле Безруков посетил раненых в госпитале Новосибирска. Он исполнил патриотические песни, прочитал отрывки из спектаклей.