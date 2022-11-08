Российский певец Филипп Киркоров выступил на концерте в Казахстане в облегающих колготках

Эстрадный российский исполнитель Филипп Киркоров продолжает концерты в рамках своего гастрольного тура. 5 ноября 2022 года артист провел концерт в Астане. Выступление прошло в ЦКЗ "Казахстан".

Во время одного из номеров поп-король предстал перед зрителями в облегающих колготках. Выбор такого необычного наряда для выступления Киркоров не объяснил.

Между прочим, привычные для Филиппа Бедросовича яркие костюмы со стразами и сочными принтами вызывают тоже немало вопросов у его коллег.

По мнению знаменитого fashion-дизайнера Аполлона Байгакоффа, артисту пора давно сменить свои предпочтения в выборе одежды и соответствовать сегодняшнему времени. Ведь и-за вызывающих костюмов певец больше напоминает посетителя бразильского карнавала, уверен стилист.



