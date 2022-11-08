На «Ледниковом периоде» накалились страсти: Соловьев очаровал Подольскую голым торсом

В выходные телезрители увидят пятый выпуск «Ледникового периода». Тем временем из эфира в эфир на ледовом шоу накаляются страсти.

Чего только стоит выступление Натальи Подольской и Дмитрия Соловьева. Певица и фигурист появились на катке в пляжных нарядах. Исполнительница и ее партнер очень умело изобразили флиртующую пару.

Под конец номера спортсмен блеснул голым накачанным торсом, чем очаровал не только замужнюю Подольскую, но и всех женщин, находящихся в зале.

Также впечатлил номер Регины Тодоренко и Александрая Энберта. Звезда программы «Орел и решка» настолько вжилась в образ страстной красотки, что случайно порвала рубашку своего партнера.

При этом в предыдущем номере удивить жюри у пары не удалось. Тарасова раскритиковала молодую маму, что та не сдержалась и расплакалась прямо на глазах у публики.



