StarHit.ru: Историк моды Александр Васильев восхищен стилем балерины Волочковой

На днях историк моды Александр Васильев и балерина Анастасия Волочкова встретились на одном светском мероприятии. Телеведущий высоко оценил наряд балерины и засыпал ее комплиментами.

46-летняя танцовщица похвасталась в личном микроблоге новым выходом в свет. В ходе светской тусовки она встретила многих звезд.

«Завершение Недели моды Вячеслава Зайцева. Приятно встретить своих друзей! Александр Васильев и Вячеслав Зайцев, любимая Анна Шатилова», — отметила артистка балета.

Под впечатлением от встречи оказался 63-летний Александр Васильев. Он приятно удивлен Волочковой.

«Что это за такая девочка, маленькая развратная куртизанка!» — сказал критик.

Особый восторг у дизайнера вызвали формы Насти.

«Вечнозеленая девственность достигается упражнениями!» — добавил он.

Но пользователи Сети придерживаются совершенного иного мнения. Они разнесли в пух и прах наряд звездной блондинки, пишет StarHit.ru.