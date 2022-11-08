CT News: Садальский обвинил Разина в смерти создателя группы «Ласковый май» Кузнецова

Вчера стало известно о том, что умер основатель популярной группы "Ласковый май" Сергей Кузнецов. Композитору было всего 58 лет. Он скончался из-за проблем с сердцем, предположительно, у него оторвался тромб.

Станислав Садальский в своем Telegram-канале назвал преждевременный уход Сергея очень странным. Как считает актер, в смерти Кузнецова может быть замешан продюсер Андрей Разин, поскольку именно он мешал получить ему права на композиции "Ласкового мая".

"Он всячески препятствовал получению прав на хиты Андреем Разиным, а тут внезапно скончался через какое-то время. Может есть смысл проверить криминальную составляющую в смерти композитора?", - заявил Садальский.