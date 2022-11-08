Стилист Анвар Очилов считает детей Гарри и Лизу секретом молодости 73-летней Пугачевой

Чтобы не выглядеть, как бабушка, народная артистка экспериментирует с имиджем. Она подбирает себе молодежную одежду, меняет цвет волос, прическу, не боится наносить новый макияж.

«Поскольку у Аллы Борисовны и ее супруга есть дети-подростки, то Пугачева старается выглядеть идеально. Она все время пытается ухаживать за собой, даже несмотря на то, где она находится — в гостях или дома, на улице или на публике. Она хочет быть моложе и одевается хорошо. Если взять тот период, когда у нее не было детей, она была одна. Сейчас она более стильная, красивая и молодая», — заявил Очилов.

Напомним, наследники Примадонны появились на свет в сентября 2013 года благодаря суррогатному материнству. На момент рождения их звездной маме исполнилось 64 года, а отцу - 37 лет. Поженилась пара в 2011 году.