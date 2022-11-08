Супруга Авербуха Лиза Арзамасова станет педагогом в московской школе за 1 миллион рублей

Лиза Арзамасова - знаменитая российская актриса. Теперь знаменитость будет зарабатывать деньги не только при помощи актерства, но и благодаря совершенно новому виду деятельности. Так, супруга Ильи Авербуха станет педагогом в московской школе.

После рождения своего первенца Лиза стала чаще появляться на публике. Практически сразу после родов Арзамасова приступила к работе в театре. Недавно актриса стала участницей рейтингового шоу "Ледниковый период" в паре с Никитой Кацалаповым. Но артистка на этот не остановилась. Она решила заняться еще одним делом.

Одна из московский школа предложила девушке проводить "Час со звездой" для их учеников. По документам, молодая жена фигуриста будет заниматься со школьниками с 1 ноября 2022 года по 31 мая 2023 года. Оценивается этот договор в 1 миллион рублей.

Отметим, что после вычета налогов эта сумма немного уменьшится, то есть на руки актрисе выдадут 700 тысяч. Сколько уроков Лиза будет вести в неделю и какая продолжительность занять, неизвестно.

Кроме того, за каждый выход на сцену Театра наций актриса получает около 20 тысяч рублей. Какой гонорар у молодой мамы за съемки в проекте Первого канала, остается тайной.