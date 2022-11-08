«Так и живем»: Бузова сделала заявление после отдыха с женатым экс-возлюбленным Жанны Фриске

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«Так и живем»: Бузова сделала заявление после отдыха с женатым экс-возлюбленным Жанны Фриске
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Фото из открытых источников

36-летняя Ольга Бузова снова оказалась объектом сплетен. Певицу заметили в компании 46-летнего члена городской думы Челябинска Ильи Мительмана в Дубае.

Пару заметили на одном из пляжев, где оба прогуливались и мило разговаривали. Однако никаких подтверждений их любовной связи пока нет.

«Вот так и живем. Один не дослышал, второй не довидел,  а третий не допонял, четвертый же досочинял. Я обращаюсь ко всем. Верьте только своим ушам и глазам! Ольге Бузовой верьте! Давайте вместе будем делать мир добрее, без домыслов и слухов!», – написала ведущая в соцсети.

Стоит отметить, что певица всегда осуждала девушек, которые уводят чужих мужчин из семьи, так как в свое время стала жертвой измены супруга Дмитрия Тарасова, который ушел к модели Анастасии Костенко. По информации источников, у Мительмана есть жена и двое детей.

 

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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