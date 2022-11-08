Baza: танцевальной группе «эНдорфин» из Москвы не разрешили выступать под песню Аллы Пугачевой

Танцевальному коллективу из Москвы «эНдорфин» запретили выступать под песню Аллы Пугачевой в исполнении Наргиз Закировой. Их концерт в честь Дня таможенника был снят. Об этом пишет Телеграм-канал Baza.

Выяснилось, что администрация таможенной академии решила не рисковать из-за композиции беглой артистки:

Коллектив под названием «эНдорфин» должен был танцевать под хит «Нас бьют, мы летаем» Пугачевой в исполнении Наргиз Закировой. Но сейчас Примадонна в России не в почете у официальных лиц, поэтому в администрации Таможенной академии решили не рисковать и коллектив «эНдорфин» был сняли с выступления.

Правда, это далеко не единственная проблема группы. Совсем недавно он назывался eMotion, но в академии попросили сменить название на русское. Так eMotion и стал «эНдорфином». Но даже такое решение вызвало много вопросов. Поначалу считалось, что эндорфин — это наркотик, а не гормон счастья.