Телеведущий Влад Кадони довел до слез бывшую жену Тимати модель Алену Шишкову

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Телеведущий Влад Кадони довел до слез бывшую жену Тимати модель Алену Шишкову
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Фото из открытых источников
Алена Шишкова стала участницей нового проекта на канале ТВ-3 «Наследники и самозванцы». Ведущий Влад Кадони критически прокомментировал высказывание модели, чем довел ее до слез.
Телешоу напоминает «Мафию», где участники должны определить, кто «наследник», а кто – «самозванц». В финале Шишкова вынесла свой вердикт, хотя весь выпуск до этого молчала. Влад не удержался и прокомментировал ее речь фразой «первый раз заговорила». На это модель обиделась и даже заплакала.
Кадони успокоил блогершу и извинился за свой сарказм. Оказалось, Шишковой очень не нравится обсуждать незнакомых людей. Она объяснила, что не хочет краснеть перед дочерью, ведь Алиса может подумать, что она не умеет формулировать свои мысли.
 
«Это не совсем мой формат, не люблю обсуждать незнакомых людей. Я не на «Дом-2». Не хочу, чтобы моя дочь смотрела и думала, что я сумасшедшая, так как не умею разговаривать. Нельзя так ст****ься», - сказала бывшая Тимати.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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