Журнал People назвал актера Криса Эванса самым сексуальным мужчиной в мире

Американский актер Крис Эванс, уроженец Бостона, назван самым сексуальным мужчиной в мире по версии популярного журнала People в 2022 году. В интервью изданию исполнитель самоотверженной роли супергероя «Капитана Америки» в Marvel сказал, что больше всего новость порадует его маму.

41-летний актер заявил, что мать будет счастлива такому признанию. А вот для друзей Криса, как высказал он сам шутливые опасения, это станет «поводом для насмешек»: «похоже, назревают издевательства».

В свой черед, родственница звезды не удивилась новому титулу своего сына. При этом Лиза Эванс отметила, что на без ума от счастья.

Только в этом году Эванс сыграл в картинах «Световой год» от Pixar, «Серый человек» от Netflix, а также снял три новых фильма, в том числе «Призрак» 2023 года для AppleTV+, который он продюсирует. Крис по-прежнему является руководителем A Starting Point, платформы гражданской активности, которую запустил в 2020 году.

Актер признался изданию People, что в последнее время он все чаще думает о своем будущем за пределами актерского мастерства, о женитьбе и отцовстве.