Журналистка Маргарита Симоньян разрыдалась в прямом эфире «Россия-1»

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян стала гостьей программы «Судьба человека» с ее ведущим Борисом Корчевниковым, которая выходит на канале «Россия 1».

В ходе очередного эфира телеведущий успел обсудить с известной журналисткой ее личную жизнь, а также узнать отношение к актуальным политическим событиям в стране и мире. Поговорили о самом сокровенном, что растрогало Маргариту до слез.

Так, Корчевников во время беседы напомнил историю жительницы Горловки Кристины Жук. Женщина в результате обстрелов лишилась ноги. В этот день погибла ее десятимесячная дочь.

Симоньян, вспоминая этот эпизод трагических событий на Донбассе, не смогла сдержатся. Она со слезами на глазах призналась, что долго сдерживала свои эмоции:

Довел ты меня все-таки, я держалась всю программу. Извините.