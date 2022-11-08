Журналистка Жигалова рассказала, что иноагент Моргенштерн работает в караоке в Дубае

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Журналистка Жигалова рассказала, что иноагент Моргенштерн работает в караоке в Дубае
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Фото из открытых источников

Журналистка и блогерша Алена Жигалова в новом выпуске своего авторского Ютуб-шоу «Алена, блин! говорит» сделала удивительное заявление.

Она рассказала, что рэпер Моргенштерн (который в России признан иностранным агентом) является постоянным гостем в русском караоке-баре в Дубае «Z Room». По информации Алены, Моргенштерн не исполняет треки из нового альбома. 

«Он там уже постоянный житель Дубая. Местом его постоянной работы является вот это самое русское караоке, куда он приходит, как к себе домой. Он исполняет сет из самых знаменитых хитов», — говорит блогер.

Ранее Жигалова сообщила, что музыкант завидует певцу-патриоту SHAMAN. Также она добавила, что при этом рэп-исполнитель поет композицию коллеги-соперника «Я русский» во время своих концертов.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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