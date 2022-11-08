Журналистка Жигалова заявила, что у Лолиты Милявской есть молодой бойфренд

Журналистка и блогер Алена Жигалова рассказала о подробностях новых отношений исполнительницы Лолиты Милявской. Об этом она поведала в новом выпуске авторского YouTube-шоу «Алена, блин! говорит».

По информации знаменитой блогерши, они пообщались на фестивале в ОАЭ. Лолита рассказала ей о том, что некоторое время встречается с мужчиной.



«Я спрашивала: Ты так похудела, классно выглядишь. Что случилось? А она ответила: "у меня ведь мужик уже есть сколько времени". Мужик этот, кстати, молодой, судя из разговора. Мне не удалось узнать его имя, но она счастлива, полна сил, энергии», — сказала журналистка в кадре.

Как объяснила Жигалова, для нее стало внезапным подобное заявление артистки, но личность возлюбленного Милявская тщательно скрывает.