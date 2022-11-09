Ангелина Вовк: «Певица Алла Пугачёва никогда не любила своих российских поклонников»

Ситуация в Павловке для российских военных стала критической из-за ошибок командования. Об этом уже пишут военкоры Сладков и Кашеваров. Чтобы
Главный ветврач области Артем Медведев сообщил, что «подозрительных голубей», напугавших жительницу Белгрода, проверяют на биотерроризм. У птиц уже
Мобилизованные в учебном центре под Костромой слишком много употребляют спиртного. Об этом пишет 76.RU, отмечая, что мобилизованные и их родные
Телеведущий Максим Галкин* (который признан иноагентом по решению Минюста РФ) долгое время колесит по миру. Шоумен продолжает активно гастролировать
Главная телесваха страны Роза Сябитова выбыла из шоу «Маска. Танцы» на канале СТС. Телеведущая рассказала подробности проекта. Она скрывалась в
Александр Ревва редко общается с родной матерью, а она давно не видит своих внучек. Любовь Рачеева в сложившейся ситуации винит невестку Анжелику.
Запад наверняка использует прецедент Версальского мирного договора с Германией по итогам Первой мировой войны для его применения по отношению к
Эксперты британской разведки рассказали о том, почему РФ не удалось добиться превосходства в воздухе в противостоянии с Украиной. По их мнению, вряд
Военный корреспондент Александр Сладков стал жертвой нападок в России после того, как обнародовал письмо морпехов о потерях при наступлении на
ВС РФ начали «буксовать» на Угдедарском направлении. Об этом уже успели написать многие российские военкоры, подтверждает данную информацию и Дмитрий
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