Ангелина Вовк: «Певица Алла Пугачёва никогда не любила своих российских поклонников»

Народная артистка России Ангелина Вовк откровенно высказалась о певице Алле Пугачевой в программе «Эмпатия Мануччи». По ее мнению, Примадонна очень своенравная женщина.

«Характер у нее оставляет желать лучшего. Позволяла себе очень неприличные вещи. В этой ситуации должна была хорошенько подумать, прежде чем уезжать. Но она никогда не думала о людях, лишь о себе. Иногда со сцены заявляла, что «для вас». Но если бы «для нас», она бы никуда не уехала», – сказала Вовк.

Также телеведущая отметила, что Пугачеву считает хорошей артисткой, поскольку нее получается делать хорошее шоу и влюблять зрителей.

При этом ранее Ангелина дружески общалась с Аллой Борисовной, но после ее побега в Израиль мнение ведущей о ней изменилось в негативную сторону. 80-летнюю актрису возмутило поведение 73-летней исполнительницы. По мнению Вовк, ей стоит показать пример фанатам, а не сбегать за границу.

«Алла, да уже сделай что-то героическое! Ты только дом построила, вложила бабки в зарубежные банки», — добавила звезда.

К тому же, актриса упомянула супруга артистки Максима Галкина (признан в России иноагентом). По словам Вовк, комик показал истинное лицо.