Директор Лепса не разделил юмор Лолиты насчет последних звезд российской эстрады

Директор Григория Лепса ответил на юмор Лолиты о последних звездах российской эстрады. Он не оценил шутку певицы.

Напомним, во время гастролей в Екатеринбурге артистка прокомментировала отъезд коллег из России, пошутив, что она завидует Григорию Лепсу, поскольку все поют его песни в караоке.

Вы заметили, как почистили эстраду. Кроме Лепса и меня никого не осталось. Гриша скоро тоже будет выступать в Екатеринбурге. Давайте не будете хотя бы первые три песни подпевать, чтобы мне не было завидно, - сказала Лолита.

Эти слова коротко прокомментировал директор Лепса.

Важный инфоповод – мы вчера выехали в Луганск, чтобы петь для ребят. Сказать на концерте: «на эстраде остались только я и Лепс» – не инфоповод, - сказал он.

При этом подробнее говорить о поездке артиста в Луганск его представитель не захотел:

Поддерживаем делами военных, но не рассказами. Наша позиция – действия, которые совершаем.