Екатерина Варнава повредила пах во время шпагата на дне рождения Валерии Чекалиной

Экс-участница Comedy Woman Екатерина Варнава доказала, что умеет делать шпагат не хуже самой Анастасии Волочковой. Свою отменную растяжку актриса продемонстрировала на столичном мероприятии, приуроченном дню рождения Валерии Чекалиной. Представители российского бомонда отпраздновали 30-летие известного тренера и блогера. В качестве ведущей присутствовала Екатерина Варнава. Она исполнила латиноамериканский танец с участником шоу «Танцы со звездами» Глебом Горшковым. Этот номер являлся частью праздничной программы. В завершение теледива в откровенном наряде неожиданно приземлилась на шпагат, после чего быстро встала на ноги и сделала признание:

«Господи, пах, как больно, передать не могу».

Затем звезда переключилась на работу и пригласила к микрофону партнера. Позже присоединилась главная хозяйка вечера. Валерии пара адресовала искренние слова поздравления.