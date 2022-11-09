Философ Дугин дал Галкину и Пугачевой простой совет, как заслужить прощение у россиян

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Философ Дугин дал Галкину и Пугачевой простой совет, как заслужить прощение у россиян
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Фото из открытых источников

Александр Дугин посетил программу Владимира Соловьева, где он решил высказаться о Максиме Галкине* (в РФ признан иноагентом) и его жене Алле Пугачевой. Как считает философ, звездную чету можно простить, однако при одном лишь условии.

Он предложил Примадонне и шоумену, с позором сбежавшим из РФ, идеальное искупление предательства, и отметил, что совсем не шутит. Главный совет - самим отправятся на Донбасс на передовую.

«Пугачева пускай варит и разливает суп вагнеровцам, то компот, то бульйон, раздает сухпайки. Она колоритная тетка, ей подойдет роль буфетчицы. Галкин* в это время пусть шутит, выкрикивает что-то, на фронт его не надо», — предложил Дугин.

Напомним, семейная пара уехала из РФ, выступив против проведения СВО ВС РФ на Украине. Примадонна назвала россиян «холопами и рабами». Ее возлюбленный также нелестно высказывается о России, ее властях и народе.


Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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