Названо идеальное время для засыпания и пробуждения: этот режим поможет вам выспаться

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Названо идеальное время для засыпания и пробуждения: этот режим поможет вам выспаться
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Фото из открытых источников

В первую очередь, качесвто сна зависит от биоритмов, которые влияют на выработку необходимых для восстановления организма гормонов: «гормона сна» - мелатонина; «гормона стресса» - кортизола, «гормона счастья» - серотонина, «гормона удовольствия» - дофамина и  «гормона роста» - соматотропина.

Мелатонин вырабатывается в полной темноте и в короткий промежуток времени — с 23.00 до 1.00. Именно поэтому чрезвычайно важно лечь в постель и снуть до этого времени, а еще лучше с 22.00 до 23.00. Недостаток мелатонина провоцирует накопление жира в организме, угнетает систему детоксикации, замедляет метаболические процессы и провоцирует избыток кортизола.

Кортизол же вырабатывается под утро, с 6 до 7 часов. Если вы к этому времени не успеете проснуться, то гормон бодрости превратится в гормон стресса.

Главные правила избежать бессонницы: полная темнота, прохладный воздух, физическая активность или занятие спортом днем, прогулка перед сном и режим сна.

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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