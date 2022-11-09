Отдыхающая в Испании Ани Лорак подверглась жесткой травле со стороны украинцев

Летом Лорак объявила гастрольный тур по чешским и немецким городам, представляясь "украинской артисткой", записывая обращение, что своими композициями она "коснется сердец" земляков. Однако гастроли немецкая компания отменила "в связи с нестабильной ситуацией".

А не так давно певица выпустила видеоклип на новую русскоязычную песню, чем еще больше разозлила украинцев.